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| Кованые элементы | Вставки в балясины

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Вставки в балясины


101.16 Вставка в балясины (20х35х16)
Арт. 101.16
Размер: 20х35, на кв.16х16
Вес: 0.105 кг.
20 руб.
104.12 Вставка в балясины (70х37 отв. д=12)
Арт. 104.12
Размер: 70х37, отв. д=12
Вес: 0.19 кг.
45 руб.
104.12/1 Вставка в балясины (65х42х12)
Арт. 104.12/1
Размер: 70х37, на кв.12х12
Вес: 0.21 кг.
38 руб.
104.14 Вставка в балясины (70х37 отв. д=14)
Арт. 104.14
Размер: 70х37, отв. д=14
Вес: 0.18 кг.
38 руб.
104.14/1 Вставка в балясины (65х42х14)
Арт. 104.14/1
Размер: 65х42, на кв.14х14
Вес: 0.21 кг.
55 руб.
104.16 Вставка в балясины (70х37 отв. д=16)
Арт. 104.16
Размер: 70х37, отв. д=16
Вес: 0.15 кг.
33 руб.
109.12 Вставка в балясины (125х35 отв.д=12)
Арт. 109.12
Размер: 125х35, отв. д=12
Вес: 0.3 кг.
65 руб.
109.12/1 Вставка в балясины (125х40х12)
Арт. 109.12/1
Размер: 125х35, на кв.12х12
Вес: 0.3 кг.
65 руб.
109.14 Вставка в балясины (125х35 отв.д=14)
Арт. 109.14
Размер: 125х35, отв.д=14
Вес: 0.32 кг.
70 руб.
109.14/1 Вставка в балясины (125х35х14)
Арт. 109.14/1
Размер: 118х40, на кв. 14х14
Вес: 0.3 кг.
75 руб.
109.16/1 Вставка в балясины (125х40х16)
Арт. 109.16/1
Размер: 120х40 на кв.16х16
Вес: 0.3 кг.
65 руб.
109.20 Вставка в балясины (165х50) (отв.д=20)
Арт. 109.20
Размер: 165х50, отв. д=20
Вес: 0.53 кг.
151 руб.
109.20/1 Вставка в балясины (160х50х20)
Арт. 109.20/1
Размер: 160х50, на кв. 20х20
Вес: 0.5 кг.
145 руб.
109.20/1 М Вставка в балясины (120х45х20)
Арт. 109.20/1 М
Размер: 120х45 на кв.20х20мм
Вес: 0.41 кг.
110 руб.
13.141R (126/F/6) Вставка в балясины (40х39) кв.12х12
Арт. 13.141R
Размер: 40х39, на кв.12х12
Вес: 0.14 кг.
40 руб.
13.142R (126/F/6) Вставка в бал (67х40) кв.12х12
Арт. 13.142R
Размер: 67х40, на кв.12х12
Вес: 0.19 кг.
62 руб.
13.150R (126/F/8) Вставка в балясины (45х44) кв.14х14
Арт. 13.150R
Размер: 45х44, на кв.14х14
Вес: 0.248 кг.
51 руб.
13.163 (747/17) Вставка в балясины (50х47) отв.16х16
Арт. 13.163
Размер: 50х47, на кв.16х16
Вес: 0.23 кг.
70 руб.
13.165 (126/F/5) Вставка в балясины (76х46х15)
Арт. 13.165
Размер: 76х46, на кв.15х15
Вес: 0.44 кг.
105 руб.
1376.1 (746/2) Вставка в балясины (45х45х20)
Арт. 1376.1
Размер: 45х45, на кв.20х20
Вес: 0.26 кг.
48 руб.
1376.14 Вставка в балясины (28х37х14)
Арт. 1376.14
Размер: 28х37, на кв.14х14
Вес: 0.17 кг.
25 руб.
1376.16 Вставка в балясины (28х42х16)
Арт. 1376.16
Размер: 28х42, на кв.16х16
Вес: 0.16 кг.
31 руб.
1376.2 (746/3) Вставка в балясины (43х40х16)
Арт. 1376.2
Размер: 43х40, на кв.16х16
Вес: 0.14 кг.
30 руб.
1376.3 (746/1) Вставка в балясины (45х40х12)
Арт. 1376.3
Размер: 45х40, на кв.12х12
Вес: 0.13 кг.
31 руб.
1376.4 (746/5) Вставка в балясины (45х37х14)
Арт. 1376.4
Размер: 45х37, на кв.14х14
Вес: 0.13 кг.
32 руб.
1376.5 (746/6) Вставка в балясины (40х38х14)
Арт. 1376.5
Размер: 40х38, на кв.14х14
Вес: 0.18 кг.
36 руб.
1380 (128/38) Вставка в балясины (40х23х12)
Арт. 1380
Размер: 40х23, на кв.12х12
Вес: 0.12 кг.
26 руб.
1380/1 (128/36) Вставка в балясины (40х23 д=12)
Арт. 1380/1
Размер: 40х23, отв. д=12
Вес: 0.12 кг.
28 руб.
1383 (128/39) Вставка в балясины (40х23х16)
Арт. 1383
Размер: 40х23, на кв.16х16
Вес: 0.11 кг.
26 руб.
1383/1 (128/37) Вставка в балясины (40х23 д=16)
Арт. 1383/1
Размер: 40х23, отв. д=16
Вес: 0.11 кг.
34 руб.
1386/1 Вставка в балясины (40х38 отв )д=16
Арт. 1386/1
Размер: 40х38, отв. д=16
Вес: 0.12 кг.
31 руб.
2017 Вставка в балясины (200х60х14)
Арт. 2017
Размер: 200х60х14
Вес: 0.46 кг.
124 руб.
6455 (726/10) Вставка в балясины (95х45х12)
Арт. 6455
Размер: 94х56, на кв.10х10
Вес: 0.175 кг.
48 руб.
7.142 Вставка (65х38) кв.13х13
Арт. 7.142
Размер: 65x38, на кв.12х12
Вес: 0.11 кг.
45 руб.
7.152 Вставка (68х46) кв. 15х15
Арт. 7.152
Размер: 68х46, на кв.14х14
Вес: 0.23 кг.
40 руб.
81002 Вставка в балясины (80х33х14)
Арт. 81002
Размер: 68х46, на кв.14х14
Вес: 0.3 кг.
70 руб.
81203 Вставка в балясины (150х30х12)
Арт. 81203
Размер: 150х30х12
Вес: 0.52 кг.
110 руб.
81207 Вставка в балясины (120х25х12)
Арт. 81207
Размер: 120х25х12
Вес: 0.29 кг.
65 руб.
81209 Вставка в балясины (150х32х12)
Арт. 81209
Размер: 150х32х12
Вес: 0.5 кг.
100 руб.
81217.1 Вставка в балясины (80х30х12)
Арт. 81217.1
Размер: 80х30 на кв.12мм
Вес: 0.24 кг.
65 руб.
Вставка в балясину. Арт. 7.141
Арт. 7.141
Размер: 40x40 на кв.12х12
Вес: 0.07 кг.
40 руб.
Вставка в балясину. Арт. 7.150
Арт. 7.150
Размер: 38х45, на кв.15х15
Вес: 0.08 кг.
48 руб.
Вставка в балясину. Арт. 7.163
Арт. 7.163
Размер: 44х40, на кв.16х16
Вес: 0.08 кг.
50 руб.
Вставка в балясину. Арт. 7.165
Арт. 7.165
Размер: 68х45, на кв.16х16
Вес: 0.23 кг.
50 руб.
Вставка в балясину Арт. 5376
Арт. 5376
Размер: 120х40, отв. д=14мм.
Вес: 0.2 кг.
62 руб.
Вставка в балясину Арт. 109.16
Арт. 109.16
Размер: 125х36, отв. д=16
Вес: 0.265 кг.
75 руб.
Вставка в балясину Арт. 109.21
Арт. 109.21
Размер: 155х45, отв. д=20
Вес: 0.66 кг.
120 руб.
Вставка в балясину Арт. 012.18 GA
Арт. 012.18 GA
Размер: 135х35, отв. д=16
Вес: 0.3 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 104.16/1
Арт. 104.16/1
Размер: 65х42, на кв.16х16
Вес: 0.2 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 104.20/1
Арт. 104.20/1
Размер: 65х45, на кв. 20х20
Вес: 0.4 кг.
65 руб.
Вставка в балясину. Арт. 119.16
Арт. 119.16
Размер: 74х43, кв.16х16
Вес: 0.3 кг.
75 руб.
Вставка в балясину. Арт. 120.16
Арт. 120.16
Размер: 145х44, кв.16х16
Вес: 0.49 кг.
135 руб.
Вставка в балясину Арт. 119.20
Арт. 119.20
Размер: 95х55, на кв. 20х20
Вес: 0.53 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 119.20 М
Арт. 119.20 М
Размер: 60х45, на кв.20х20
Вес: 0.32 кг.
83 руб.
Вставка в балясину Арт. 120.20
Арт. 120.20
Размер: 185х60, на кв. 20х20
Вес: 1 кг.
220 руб.
Вставка в балясину Арт. 120.20 М
Арт. 120.20 М
Размер: 145х45, на кв. 20х20
Вес: 0.74 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 13.141/1
Арт. 13.141/1
Размер: 40х39, отв. д=12
Вес: 0.14 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 13.152R
Арт. 13.152R
Размер: 65х45, на кв.14х14
Вес: 0.29 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 1376.12
Арт. 1376.12
Размер: 28х37, на кв.12х12
Вес: 0.12 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 1376.20
Арт. 1376.20
Размер: 37х49, на кв.20х20
Вес: 0.3 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 1376.6
Арт. 1376.6
Размер: 40х35, на кв.16х16
Вес: 0.14 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 103.20
Арт. 103.20
Размер: 40х40, на кв.20х20
Вес: 0.13 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 277.30
Арт. 277.30
Размер: 70х43, на кв.30х30
Вес: 0.45 кг.
80 руб.
Вставка в балясину. Арт. 1385.1
Арт. 1385.1
Размер: 33х18, на кв.12х12
Вес: 0.06 кг.
20 руб.
Вставка в балясину Арт. 1382
Арт. 1382
Размер: 40х23, на кв.14х14
Вес: 0.12 кг.
26 руб.
Вставка в балясину. Арт. 1385.2
Арт. 1385. 2
Размер: 32х18, отв. д=12
Вес: 0.06 кг.
0 руб.
Вставка в балясину. Арт. 1385.3
Арт. 1385.3
Размер: 33х17, отв. д=14
Вес: 0.06 кг.
20 руб.
Вставка в балясину Арт. 1382/1
Арт. 1382/1
Размер: 40х23, отв. д=14
Вес: 0.1 кг.
31 руб.
Вставка в балясину. Арт. 1381.3
Арт. 1381.3
Размер: 32х16, отв. д=16мм
Вес: 0.06 кг.
20 руб.
Вставка в балясину Арт. 81227
Арт. 81227
Размер: 222х60х12
Вес: 0.45 кг.
120 руб.
Поковка Арт. 81230
Арт. 81230
Размер: 160х34х12
Вес: 0.5 кг.
120 руб.
Вставка в балясину Арт. 81003
Арт. 81003
Размер: 150х25х14
Вес: 0.35 кг.
0 руб.
Вставка в балясину. Арт. 1385.4
Арт. 1385.4
Размер: 30х30, на кв.12х12
Вес: 0.06 кг.
21 руб.
Вставка в балясину Арт. 13.169.03
Арт. 13.169.03
Размер: 36х20, на кв. 12х12
Вес: 0.12 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 101.12
Арт. 101.12
Размер: 20х35, на кв.12х12
Вес: 0.09 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 101.14
Арт. 101.14
Размер: 20х35, на кв. 14х14
Вес: 0.085 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 101.20
Арт. 101.20
Размер: 40х25, на кв. 20х20
Вес: 0.1 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 1384
Арт. 1384
Размер: 40х38, на кв.14х14
Вес: 0.12 кг.
120 руб.
Вставка в балясину Арт. 1384/1
Арт. 1384/1
Размер: 37х34, отв. д=14
Вес: 0.13 кг.
25 руб.
Вставка в балясину Арт. 1386
Арт. 1386
Размер: 40х40, на кв.16х16
Вес: 0.14 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 244 G
Арт. 244 G
Размер: 315х230, на кв. 16х16
Вес: 1.5 кг.
350 руб.
Вставка в балясину Арт. 1537
Арт. 1537
Размер: 170х145, отв. д=16
Вес: 0.7 кг.
180 руб.
Вставка в балясину Арт. 169 G
Арт. 169G
Размер: 740х200
Вес: 2.9 кг.
0 руб.
Вставка в балясину Арт. 5131.01
Арт. 5131.01
Размер: 126х40х1 отв. 12х12
Вес: 0.08 кг.
35 руб.
Вставка в балясину Арт. 5132.01
Арт. 5132.01
Размер: 126х40х1 отв. д=14мм
Вес: 0.07 кг.
36 руб.
Вставка в балясину Арт. 5133.01
Арт. 5133.01
Размер: 126х40х1 отв. д=16мм
Вес: 0.08 кг.
36 руб.
Вставка в балясину Арт. 81216
Арт. 81216
Размер: 62х43х16.
Вес: 0.28 кг.
0 руб.

 

Кованые вставки в балясины — это элементы, служащие для украшения металлических балясин, заборов, ворот. Изготавливают их из горячей стали, придавая ей самую различную форму. Вставки для балясин — это дополнительный элемент украшения. Вставки могут располагаться по всей высоте балясины, как в одиночном исполнение, так и несколько разных вставок могут сформировывать свой, единый узор. Для более качественного крепления вставок, лучше всего их устанавливать хорошо разогретыми, тогда не будет вероятности соскальзывания вставки с балясины.

Существует несколько способов исполнения кованых вставок. Среди них:

  • цилиндрические вставки;
  • изогнутые, резные линии;
  • кубические вставки;
  • длинные продолговатые вставки

| Кованые элементы | Вставки в балясины

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Van-Kovka

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