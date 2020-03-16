|Информация
|
16.03.20
Виды узоров для художественной ковки подробнее ...
|
16.03.20
Как выбрать кованый забор подробнее ...
|Все новости [ 5 ]
| Кованые элементы | Вставки в балясины
| Кованые элементы | Вставки в балясины
Вставки в балясины
Кованые вставки в балясины — это элементы, служащие для украшения металлических балясин, заборов, ворот. Изготавливают их из горячей стали, придавая ей самую различную форму. Вставки для балясин — это дополнительный элемент украшения. Вставки могут располагаться по всей высоте балясины, как в одиночном исполнение, так и несколько разных вставок могут сформировывать свой, единый узор. Для более качественного крепления вставок, лучше всего их устанавливать хорошо разогретыми, тогда не будет вероятности соскальзывания вставки с балясины.
Существует несколько способов исполнения кованых вставок. Среди них:
- цилиндрические вставки;
- изогнутые, резные линии;
- кубические вставки;
- длинные продолговатые вставки
| Кованые элементы | Вставки в балясины
Корзина:
|Эксклюзивная ковка
Начальный столб, балясина
Цена 850 руб.
Начальный столб, балясина Арт. 11.05
Цена 210 руб.
5994 д=14 Лоза пог.м.
Цена 100 руб.
|Все элементы [ 3 ед. ]
|Сварочные работы
|Сопутствующие товары
Начальный столб, балясина
Цена 590 руб.
Начальный столб, балясина
Цена 590 руб.
Начальный столб, балясина
Цена 850 руб.
5993.01 д=12 Лоза пог.м.
Цена 82 руб.
101.16 Вставка в балясины (20х35х16)
Цена 20 руб.
|Все товары [ 386 ед. ]
|