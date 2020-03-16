Вставки в балясины



Арт. 109.14/1 Размер: 118х40, на кв. 14х14 Вес: 0.3 кг. 75 руб.



Арт. 109.16/1 Размер: 120х40 на кв.16х16 Вес: 0.3 кг. 65 руб.



Арт. 109.20/1 Размер: 160х50, на кв. 20х20 Вес: 0.5 кг. 145 руб.



Арт. 109.20/1 М Размер: 120х45 на кв.20х20мм Вес: 0.41 кг. 110 руб.



Арт. 1380 Размер: 40х23, на кв.12х12 Вес: 0.12 кг. 26 руб.



Арт. 1383 Размер: 40х23, на кв.16х16 Вес: 0.11 кг. 26 руб.



Арт. 2017 Размер: 200х60х14 Вес: 0.46 кг. 124 руб.



Арт. 6455 Размер: 94х56, на кв.10х10 Вес: 0.175 кг. 48 руб.



Арт. 81002 Размер: 68х46, на кв.14х14 Вес: 0.3 кг. 70 руб.



Арт. 81203 Размер: 150х30х12 Вес: 0.52 кг. 110 руб.



Арт. 81207 Размер: 120х25х12 Вес: 0.29 кг. 65 руб.



Арт. 81209 Размер: 150х32х12 Вес: 0.5 кг. 100 руб.



Арт. 81217.1 Размер: 80х30 на кв.12мм Вес: 0.24 кг. 65 руб.



Арт. 7.141 Размер: 40x40 на кв.12х12 Вес: 0.07 кг. 40 руб.



Арт. 104.20/1 Размер: 65х45, на кв. 20х20 Вес: 0.4 кг. 65 руб.



Арт. 119.20 Размер: 95х55, на кв. 20х20 Вес: 0.53 кг. 0 руб.



Арт. 120.20 Размер: 185х60, на кв. 20х20 Вес: 1 кг. 220 руб.



Арт. 120.20 М Размер: 145х45, на кв. 20х20 Вес: 0.74 кг. 0 руб.



Арт. 1382 Размер: 40х23, на кв.14х14 Вес: 0.12 кг. 26 руб.



Арт. 81227 Размер: 222х60х12 Вес: 0.45 кг. 120 руб.



Арт. 81230 Размер: 160х34х12 Вес: 0.5 кг. 120 руб.



Арт. 81003 Размер: 150х25х14 Вес: 0.35 кг. 0 руб.



Арт. 13.169.03 Размер: 36х20, на кв. 12х12 Вес: 0.12 кг. 0 руб.



Арт. 101.14 Размер: 20х35, на кв. 14х14 Вес: 0.085 кг. 0 руб.



Арт. 101.20 Размер: 40х25, на кв. 20х20 Вес: 0.1 кг. 0 руб.



Арт. 1384 Размер: 40х38, на кв.14х14 Вес: 0.12 кг. 120 руб.



Арт. 1386 Размер: 40х40, на кв.16х16 Вес: 0.14 кг. 0 руб.



Арт. 244 G Размер: 315х230, на кв. 16х16 Вес: 1.5 кг. 350 руб.



Арт. 169G Размер: 740х200 Вес: 2.9 кг. 0 руб.



Арт. 5131.01 Размер: 126х40х1 отв. 12х12 Вес: 0.08 кг. 35 руб.

Кованые вставки в балясины — это элементы, служащие для украшения металлических балясин, заборов, ворот. Изготавливают их из горячей стали, придавая ей самую различную форму. Вставки для балясин — это дополнительный элемент украшения. Вставки могут располагаться по всей высоте балясины, как в одиночном исполнение, так и несколько разных вставок могут сформировывать свой, единый узор. Для более качественного крепления вставок, лучше всего их устанавливать хорошо разогретыми, тогда не будет вероятности соскальзывания вставки с балясины.

Существует несколько способов исполнения кованых вставок. Среди них: